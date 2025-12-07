El presidente de la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe destaca crecimiento de zona turística

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe (AHRB) Andrés Fernández, indicó que independientemente a los logros obtenidos este año, sus grandes rectos están en la sostenibilidad de sus recursos naturales, por lo que trabajan para tener playas acorde con la calidad que el turismo requiere.

Dijo que están gestionando con las autoridades del gobierno un plan de ordenamiento territorial definido, por lo que abogan por la ampliación de la carretera desde la Autovía del Coral hasta Bayahibe que cuenta con dos carriles, pero que es necesario que se lleve a cuatro carriles para mayor seguridad y funcionamiento.

El dirigente hotelero, señaló que ese destino turístico, que recibe cada día unos quince mil pasajeros, amerita que haya una vía alternativa en caso de que ocurra cualquier situación adversa y, también están apostando por una planta de tratamiento de aguas residuales, ya que entiende que esta situación es uno de los grandes dolores de cabeza de cualquier destino turístico, no sólo de la República Dominicana, sino del mundo.

Fernández, sostuvo que el polo turístico Romana-Bayahibe comprende la franja costero marina que discurre entre el río Soco en San Pedro de Macorís atravesando la provincia de La Romana y termina en el río Yuma en la provincia La Altagracia, por lo que este destino tiene incidencia en estas tres provincias de la región Este.

Expresó que los hoteles de este destino turístico están prácticamente llenos y, esperan que en la segunda quincena de este mes de diciembre se llenen por completo. Dijo que los hoteles de Bayahibe han tenido un repunte en su reputación, que ya se habían ganado previamente por la calidad de sus servicios, sobretodo cuando el Este del país se ve afectado por el fenómeno natural del sargazo, pero que esto no les afecta por su ubicación geográfica y la Isla Saona, que les protegen de ese mal que perjudica a muchas zonas del Caribe.

Explicó, que siguen apostando por la calidad y la sostenibilidad de los hoteles y del destino. Dijo que los hoteles de Romana- Bayahibe, no solamente tienen la ocupación más alta del país, sino que es el destino de la República Dominicana que tiene mayor número de clientes repetidores, por los grandes atractivos y comodidades de los mismos.

El dirigente hotelero indicó que la zona cuenta con ocho grandes resort y unos 12 hoteles más pequeños, con seis mil quinientas habitaciones donde laboran unas cinco mil quinientas personas. Indicó que están preparando la infraestructura para que el destino Romana- Bayahibe siga creciendo.