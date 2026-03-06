Préstamos formales de las mujeres supera e cantidad a los hombres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El acceso al crédito formal de las mujeres pasó de 925,670 en enero de 2021 a 1,311,792 en enero de este año, para un crecimiento de 42%, un aumento de 386,655.

En noviembre de 2025, por primera vez, la cantidad de mujeres con créditos superó al número de hombres. El comportamiento se ha mantenido, registrándose una diferencia de 3,579 en enero de este año. De igual manera, las mujeres encabezaron la lista de nuevos deudores, con una ligera diferencia por encima del grupo masculino.

Ellas representaron el 50.4% y ellos el 49.6% de este rubro entre enero de 2025 y enero de 2026, según los datos del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD), de la Superintendencia de Bancos.

Con el término nuevos deudores, la SB se refiere a personas que adquieren acceso al crédito formal por primera vez.

El avance en el acceso femenino al sistema financiero se corresponde con el observado en la población masculina. No obstante, al analizar los montos de los financiamientos, se observa que persiste una brecha a favor de los hombres. El balance promedio adeudado por la población masculina fue de RD$190,750 en enero de este año, mientras que las mujeres tenían un balance promedio de RD$139,167 en el mismo período.

En cuanto a las captaciones, existe una notable diferencia entre el nivel de ahorro masculino y femenino. A enero de este año, los hombres acumulaban un balance de un billón de pesos (57.4%), mientras que las mujeres sumaban RD$795 mil millones (42.5%). En promedio, ellas tenían depósitos por RD$114 mil y ellos por RD$160 mil.

Por otro lado, el estudio encontró que de una muestra de 1,202 usuarios y usuarias, el 65% de las mujeres aseguró que confía plenamente en su entidad financiera, una proporción ligeramente superior a la de los hombres (60%), lo que podría estar asociado a los avances en materia de inclusión.