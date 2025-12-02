El primer mes de un millón de visitantes

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

La República Dominicana alcanzó en noviembre la cifra de un millón de visitantes, en medio bajas de algunos destinos y recuperación de otros.

En total, el país recibió el mes pasado 1,000, 484 visitantes, de los cuales 715,916 llegaron vía aérea y 284,568 por cruceros, según las estadísticas presentadas ayer por el ministro de Turismo David Collado.

El año pasado, noviembre cerraba con 881,134 visitantes, mientras que en 2019, para ese mismo mes, el país recibió 572,993 visitante, lo que demuestra un crecimiento de 13.5% con respecto al 2024 y un 75% con respecto al año prepandemia.

“Un crecimiento contundente. Cerrando el año con fuerza el turismo de la República Dominicana”, señaló Collado, luego de detallar la inversión que se ha hecho en la recuperación de playas y zonas turísticas y pedir a los empresarios invertir en más habitaciones, porque, aseguró, el sector la demanda.

Dijo que 75% de crecimiento, con relación 2019, es un número enorme, por lo que se debe continuar promoviendo la inversión en el turismo.

Precisó que los 715,916 visitantes vía aérea de noviembre, representa un 7% por encima del 2024.

“Ningunos de los países de la región están creciendo y dominicana cierra con fuerza en el turismo aéreo con ese 7% y un 33% en turismo de cruceros por encima de noviembre del año pasado”, indicó.

Lo acumulado

En lo que va de año, el país ha recibido 10,284,251 de visitantes, lo que garantiza un cierre récord en llegada cuando finalice este 2025, según Collado, que prevé que se termine con un total de 11.5 millones de visitantes.

Informó que en esos once meses el país recibió 7,884,421 turistas por la vía aérea, lo que representó un crecimiento de un 35% respecto al 2019, un 10% con relación al 2023 y 3% en comparación del 2024.

Además se registró la llegada de 2,399,830 cruceristas, lo que representa un aumento de un 153% con relación al 2019.