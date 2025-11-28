Pro Consumidor supervisa comercio de Santiago por Viernes Negro

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, realizó hoy un recorrido por algunos establecimientos comerciales de esta ciudad, supervisando el cumplimiento de las ofertas que se brindan al público por la celebración del Viernes Negro.

Informó que más de 200 inspectores de la institución, una mayoría encubiertos, han sido diseminados en todo el país, principalmente en las ciudades de mayor flujo comercial con el objetivo de velar por el derecho de los consumidores.

Alcántara dijo que el personal de Pro Consumidor tiene la misión de verificar de que ninguna oferta presentada en los establecimientos comerciales haya sido simulada, aprovechando el Viernes Negro.

El funcionario afirmó que en los últimos tres años la institución encargada de proteger el derecho del consumir en el país no ha detectado publicidad de ofertas engañosas y en ese sentido, advirtió que si descubren violación al derecho del ciudadano la entidad procederá a aplicar las sanciones de rigor.

Indicó que las sanciones contemplan medidas pecuniarias precautoria y si son reincidentes medidas más drásticas.

Eddy Alcántara, quien estuvo acompañado de los equipos técnicos e inspectores de la institución, inició el recorrido en Santiago, a donde se trasladó desde tempranas horas de la mañana para visitar varias plazas comerciales de las más frecuentadas de esa ciudad.

“Lo que buscamos es que los comercios respeten las condiciones anunciadas en sus campañas publicitarias”, dijo.

Alcántara indicó que este despliegue forma parte del plan preventivo que Pro Consumidor ejecuta cada año para evitar prácticas comerciales engañosas y garantizar en fechas de gran flujo comercial.

“Estamos verificando en tiempo real los precios, promociones y condiciones de venta para que los consumidores reciban la información correcta y el valor justo por su dinero”, expresó.

Informó, asimismo, que el operativo también se lleva a cabo en el Gran Santo Domingo, La Vega, San Cristóbal, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y La Romana, donde se registra un alto volumen de actividad comercial durante esta jornada.

El director de Pro Consumidor recordó que estas acciones forman parte de la política institucional que se ejecuta desde que asumió el cargo en 2021, a través de los departamentos de Inspección y Vigilancia, Buenas Prácticas Comerciales y Publicidad y Precios con el objetivo de prevenir irregularidades y fortalecer la confianza de los consumidores en el mercado.