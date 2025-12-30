Producción del país en tramos podría impulsar competitividad logística

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La producción local de tramerias podría impulsar la competitividad logística en República Dominicana, al ofrecer soluciones personalizadas y reducir la dependencia de importaciones.

Hasta el momento, Marco, Rack y Tramería (MR&T) es la única empresa en el país que fabrica tramerias y cuenta con una certificación ISO 9000, lo que la posiciona como un aliado estratégico para las compañías que buscan optimizar su cadena logística en el país.

Durante una entrevista para HOY, los principales ejecutivos de la empresa destacaron la importancia de que el país haya la capacidad y calidad para diseñar y fabricar en el mercado local una amplia gama de soluciones personalizadas para almacenamiento, que va desde estanterías ligeras o racksya, debido a que le permite a las empresas que requieren de eso productos reducir costos y tiempos de entrega.

Patricio Valoy, gerente general, María Victoria Taveras, directora Administración y Finanzas, Haidy Valoy, gerente Administración y Finanzas y Joel Dolores, gerente Planificación, Innovación y Calidad de MR&T resaltaron que con su certificación ISO 9000, esa empresa demuestra estándares de calidad que podrían atraer inversiones y fortalecer el posicionamiento del país como nodo logístico regional.

Indicaron que MR&T cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de metalmecánica, siendo la empresa dominicana pionera en la fabricación de de soluciones para almacenamiento.

Destacaron la automatización de procesos, un paso clave para mejorar la eficiencia y competitividad de la empresa.