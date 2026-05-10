Productores de San Juan y Elías Piña recibirán RD$12 millones para modernizar riego

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Elías Piña. La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) y el Banco Agrícola (Bagrícola) anunciaron una inversión de RD$12,150,000.00 en bonos destinados a modernizar los sistemas de riego de los productores agrícolas de las provincias San Juan y Elías Piña.

La iniciativa, ejecutada a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema de Riego (Fotesir), ofrecerá una bonificación no reembolsable de hasta un 50% a pequeños proyectos, con el objetivo de optimizar el uso del agua, aumentar la productividad agrícola y disminuir el impacto ambiental.

Este programa, parte de Bagri-Riego, y desarrollado en conjunto por la TNR y el Bagrícola, se integra a una política pública que busca modernizar el campo dominicano, fortalecer la competitividad agropecuaria y mejorar la seguridad alimentaria.

Durante el acto, Claudio Caamaño Vélez, titular de la TNR, resaltó el enorme potencial agrícola de la región y llamó a los productores a aprovechar las oportunidades que ofrece el programa de tecnificación de riego impulsado junto al Bagrícola.

Informó que las anteriores convocatorias, junto con el programa Bagri-Riego, han permitido reducir a más de la mitad los costos de instalación de los sistemas de riego y acelerar los tiempos de ejecución para los productores beneficiarios.

De su lado, Steven Baldera, gerente de Emprendimiento y Agroempresa del Bagrícola, resaltó el impacto del programa Bagri-Riego en provincias como San Juan, donde anteriormente sólo se aprobaban dos o tres financiamientos anuales para sistemas de riego. “Sólo con la convocatoria de julio del año pasado logramos tecnificar a 32 productores. Eso demuestra que estamos impactando a más personas con menos recursos”, señaló.

Afirmó que el recorrido realizado por distintas comunidades agrícolas ha permitido conocer de cerca la realidad del campo dominicano y diseñar soluciones concretas para mejorar la productividad de los agricultores.

La gobernadora de Elías Piña habla a los presentes

El llamado a concurso para la bonificación de San Juan y Elías Piña está dirigido a proyectos que impacten una superficie productiva de hasta 100 tareas. La recepción de las propuestas estará abierta hasta el lunes 6 de julio, a las 4:00 de la tarde. Para más detalles, los interesados pueden consultar el portal institucional www.riego.gob.do.

Durante el acto de lanzamiento de la convocatoria estuvieron presentes la gobernadora de Elías Piña, Migdaly de los Santos; los diputados provinciales Millys Martínez y Luis Castillo. Además, Carlos Roa, director ejecutivo de Plan San Juan; e Indhira Pulinario, encargada del Fotesir.

De igual modo, por el Bagrícola, el gerente en San Juan, Celso Mateo; Amín Valenzuela por Elías Piña; la subgerente de Las Matas de Farfán, Hianny Luciano, así como el supervisor de proyectos especiales, Luis David Adames.

Quince convocatorias

Con la apertura de esta convocatoria, el Fotesir alcanza un total de 15 convocatorias: cinco realizadas el año pasado y 10 en lo que va de 2026. Actualmente, permanecen abiertas la de la región Sur, que cierra el 25; y las de comunidades como Padre Las Casas, Guayabal, Bohechío y Las Yayas, vigentes hasta el 8 de junio.

Por su parte, la convocatoria más reciente, dirigida a ganaderos, tiene como fecha de cierre el 29 de junio. Estas iniciativas representan oportunidades concretas para que más productores se integren al proceso de modernización.