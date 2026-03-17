Programas buscan el renacer de productores

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Con los programas que llevan a cabo las autoridades en el campo, se busca un renacer de los productores dominicanos, en su producción y rentabilidad, señaló Eric Rivero, asesor del Poder Ejecutivo en materia agropecuaria.

Recordó que se ha estado trabajando con unos 10 mil productores en el tema de pasto mejorado, el cambio de la matriz energética en pequeños productores y otros programas más para beneficiar el campo dominicano.

“Con todos estos proyectos en estos cuatro años ya debe verse un aumento de la productividad a nivel de finca”, dijo previó al lanzamiento el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal (SIVESA), una herramienta orientada a fortalecer la sanidad del sector pecuario dominicano y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas sanitarias.