Promerica hará una inyección de capital de US$10 millones

Banco Promerica anunció una inyección de capital de US$10 millones por parte de su matriz Promerica Financial Corporation, con lo busca fortalecer más la posición financiera de la institución.

Además la operación busca respaldar su plan de crecimiento sostenible en la República Dominicana.

Carlos Julio Camilo presidente ejecutivo de Banco Promerica, indicó que esta capitalización representa un voto de confianza por parte de los accionistas en la fortaleza del modelo de negocio y en la visión de largo plazo que guía cada una de las decisiones del banco.

“En Banco Promerica reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la República Dominicana, impulsando la innovación, promoviendo la inclusión financiera y apoyando activamente el crecimiento de los sectores productivos del país”, afirmó.

La entidad ha mantenido un crecimiento sostenido en sus principales indicadores financieros. Al cierre de diciembre 2025, los activos alcanzaron RD$86,992 millones, lo que representa un incremento interanual de 25.9%, muy por encima del 7.9% registrado por la banca múltiple.

En cuanto a la cartera de crédito, el banco reportó un crecimiento de 32.8%, totalizando RD$52,700 millones frente a RD$39,683 millones en el mismo período del año anterior.