Promipyme activa fondo de RD$1,500 millones para reimpulsar pequeños negocios afectados por el huracán Melissa

El Consejo Nacional para la Promoción y Apoyo a las Mipymes (PROMIPYME) puso en marcha este domingo el inicio de la entrega de RD$1,500 millones en apoyo financiero a los micro y pequeños empresarios afectados por el huracán Melissa, durante un acto encabezado por el presidente de la República, celebrado en el Club Luperón, en el Ensanche Luperón.

La institución informó que este fondo extraordinario tiene como propósito acompañar a los microempresarios y emprendedores afectados por el fenómeno atmosférico, con el objetivo de evitar el cierre de negocios comunitarios y acelerar la recuperación económica en los sectores vulnerables del país.

Como parte de esta primera fase, Promipyme confirmó que hoy inicia el desembolso de RD$778 millones dirigidos a los sectores más afectados del Gran Santo Domingo y las provincias del sur. Dentro de ese plan, en la circunscripción 3 se están colocando RD$130 millones, y solo dentro de esa demarcación ya se han beneficiado 500 clientes, de los cuales el 64% son mujeres emprendedoras. En total, esta fase contempla la asignación de RD$150 millones.

El Ensanche Luperón fue seleccionado como punto de inicio por ser un punto neurálgico que conecta a múltiples barriadas trabajadoras donde se han registrado pérdidas significativas, y donde miles de familias dependen directamente de pequeños negocios para sobrevivir.

El director general de Promipyme, Fabricio Gómez, destacó que este esfuerzo responde a instrucciones directas del Presidente de la República. “Estamos aquí para acompañar a los microempresarios y emprendedores, no para dejarlos solos. Esta es una oportunidad real para levantarse y seguir adelante con dignidad”, afirmó.

El encuentro reúne comerciantes, artesanos, colmaderos, motoristas, pequeños proveedores, dirigentes comunitarios y representantes de distintos sectores productivos que valoran la rápida y oportuna respuesta institucional.

Por otro lado, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Dr. Guido Gómez Mazara, anunció la entrega de 5,000 becas de formación técnica STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— dirigidas a jóvenes y adultos de las comunidades, con el propósito de abrir nuevas oportunidades educativas y laborales, fortalecer capacidades digitales e impulsar el desarrollo tecnológico inclusivo.