Promipyme entrega RD$125 MM créditos a 525 emprendedores

El director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, entregó ayer RD$125 millones en créditos a 525 emprendedores, de los cuales el 69% corresponde a mujeres, lo que calificó como “una muestra clara del liderazgo femenino como motor de desarrollo”.

Explicó que esos recursos provienen de la capitalización que hizo el Gobierno con motivo del paso por el país de la tormenta tropical Melissa.

Precisó que busca financiar a microempresarios y emprendedores para que puedan adquirir mercancías previo al pago del doble sueldo.

Señaló que la entrega de préstamos a negocios liderados por mujeres forma parte de una política pública del presidente Luis Abinader que busca incorporar una mayor cantidad de mujeres en el tejido productivo.

Durante un acto celebrado en ProDominicana, Gómez Mazara afirmó que la institución continúa afianzando su misión de impulsar la inclusión financiera y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, en cumplimiento de la Ley 488-08.

Resaltó que en dos años de gestión ha realizado más de 45 visitas territoriales para supervisar entregas de créditos y conocer de primera mano los avances de los beneficiarios.

“Escuchamos cómo sus negocios crecen y cómo generan empleos. Ese es el verdadero impacto”, afirmó.

Informó que el próximo domingo irá a Los Mina, municipio Santo Domingo Este, para hacer otra entrega de créditos con monto igual o superior a la de ayer. Subrayó que Promipyme mantiene una tasa fija “casi diez veces menor” que la del mercado informal.