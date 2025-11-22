Promipyme premia a cinco ganadores de Emprendelab

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) premió ayer a los cinco ganadores del programa Proyecto de Emprendelab 2025 mediante el cual se identifican, potencializan y escalan proyectos emprendedores de alto potencia.

El consejo premió con la suma de RD$1 millón 125 mil distribuidos entre los cinco ganadores, proyectos enfocados en los sectores clave de Agrotech, Comercio 4.0, Tecnoindustria, Software e Industrias Creativas.

Los galardonados fueron Rosamelia Agustín, Luis Javie, Gabriela Reyes, Ludy Rincón y Elaine Presencio, quienes además manifestaron su agradecimiento a Promipyme por el apoyo brindado para la ejecución de sus proyectos.

Por su parte, el director general del Promipyme, Fabricio Gómez Mazara dijo sentirse orgulloso de la calidad y originalidad de los proyectos presentados en Emprendelab 2025. Asimismo, agradeció al presidente Luis Abinader por el apoyo brindado y por darle haber dado a la instrucción el voto de confianza y la libertad de actuar en favor de jóvenes emprendedores.

En la actividad también fueron reconocidos los formadores Joan Salcé, Piero Tolari, Andrés Mejía, Hermes Núñez, Marilenny Soriano, Dadezha Jiménez, Daysi Reyes y Carlos Andrés Atiles. También los jurados Julissa Mateo, Karina Mañón, Rosario Aróstegui y Xiomy Ramírez.