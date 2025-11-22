Impulsan pequeños emprendedores
Promipyme premia a cinco ganadores de Emprendelab
Institución repartió RD$1.1 millones entre cinco emprendedores participantes del programa Emprendelab 2025
El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) premió ayer a los cinco ganadores del programa Proyecto de Emprendelab 2025 mediante el cual se identifican, potencializan y escalan proyectos emprendedores de alto potencia.
El consejo premió con la suma de RD$1 millón 125 mil distribuidos entre los cinco ganadores, proyectos enfocados en los sectores clave de Agrotech, Comercio 4.0, Tecnoindustria, Software e Industrias Creativas.
Los galardonados fueron Rosamelia Agustín, Luis Javie, Gabriela Reyes, Ludy Rincón y Elaine Presencio, quienes además manifestaron su agradecimiento a Promipyme por el apoyo brindado para la ejecución de sus proyectos.
Por su parte, el director general del Promipyme, Fabricio Gómez Mazara dijo sentirse orgulloso de la calidad y originalidad de los proyectos presentados en Emprendelab 2025. Asimismo, agradeció al presidente Luis Abinader por el apoyo brindado y por darle haber dado a la instrucción el voto de confianza y la libertad de actuar en favor de jóvenes emprendedores.
Economía
Crowdfunding en RD: lo que nadie te dice sobre invertir en plataformas digitales
Lency Alcántara
En la actividad también fueron reconocidos los formadores Joan Salcé, Piero Tolari, Andrés Mejía, Hermes Núñez, Marilenny Soriano, Dadezha Jiménez, Daysi Reyes y Carlos Andrés Atiles. También los jurados Julissa Mateo, Karina Mañón, Rosario Aróstegui y Xiomy Ramírez.