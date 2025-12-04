Promociona cultura RD estación Grand Central

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

El turismo de sol y playa, el ecoturismo, el baile, la gastronomía y otras ofertas del la cultura dominicana se exhiben desde ayer en la estación Grand Central de Nueva York, como nueva estrategia que busca aumentar la cantidad de visitantes hacia el país.

Los pasillos del metro, por donde transitan unos 750 mil personas diariamente, promocionarán durante 15 días todas las ofertas turística que ofrece la República Dominicana.

"Lo que queremos es tener un contraste, en el sitio de mayor flujo de personas, de la marca República Dominica. Seis vagones forrados con nuestras playas y zonas emblemáticas", explicó el ministro de Turismo, David Collado, al dejar inaugurada la estrategia.

Precisó que se busca continuar promoviendo de manera diferente a la RD y proteger la preferencia que tiene el mercado de Estados Unidos por el país.

El ministro señaló que la importancia de promocionar al país en sitios estratégicos de EE.UU, es porque este mercado aporta 1 millón 600 mil de visitantes al turismo dominicano.

Dijo que países de Europa, que es un mercado bastante importante, con aporte de unos 200 mil turistas, no llegan ni a la mitad de los que aporta Estados Unidos. Agregó que el mercado americano se sigue fortaleciendo con la conectividad aérea.

Collado aclaró que con estas promociones no se vende un país, sino que se promueve una experiencia, que es lo que vende la RD, con su gente, gastronomía, música y cultura.

Prevé que este 2025, solo el mercado americano aportará más de 1 millón 600 mil visitantes, luego de que el país se recuperara en noviembre, ya que venía en un menos 4% en meses anteriores. "En noviembre acabamos de terminar en un aumento de un 10% en el mercado americano”, añadió.