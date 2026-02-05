Promueven formación especializada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Energía y Minas y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) firmaron un convenio interinstitucional para poner en marcha el diplomado “Minería y narrativas periodísticas: herramientas para contar historias del sector”, dirigido a periodistas, comunicadores y profesionales afines interesados en una cobertura especializada de la industria minera.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la comprensión social y el debate público en torno a la minería en República Dominicana, abordando temas clave como el marco legal, los impactos ambientales, la relación con las comunidades, el rol del Estado y los principios del desarrollo sostenible, desde una perspectiva técnica, ética y comunicacional.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos y el rector de la Pucmm, reverendo padre doctor Secilio Espinal.