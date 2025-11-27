Energía
Provincias con mayores pérdidas
En Monte Plata, las pérdidas ascendieron a 66.7% %, La Altagracia 66.2% %, Bahoruco 67.4% % y La Romana 67.4% %. De esas cuatro provincias, tres pertenecen a Edeeste.
Las provincias que registraron mayores de pérdidas de energía el pasado septiembre fueron cuatro: Monte Plata, La Altagracia, Bahoruco y La Romana, según el informe de Gestión Comercial del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
En Monte Plata, las pérdidas ascendieron a 66.7% %, La Altagracia 66.2% %, Bahoruco 67.4% % y La Romana 67.4% %. De esas cuatro provincias, tres pertenecen a Edeeste.
Le siguen San Pedro de Macorís, con 57.9% %, Santo Domingo (55.9%), El Seibo (57.6%), Hato Mayor (51.6%) y Barahona (54.5% %).
En cambio, las provincias con menor porcentaje de pérdidas de energía son Santiago Rodríguez (9.6%), Puerto Plata (14.1%), Edesur-Distrito Nacional (12%), Dajabón (15.3%) y Santiago (19.4% %).