Qik Banco Digital celebra su tercer aniversario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Qik Banco Digital Dominicano, Banco Múltiple, filial del Grupo Popular y primer neobanco de la República Dominicana, celebra su tercer aniversario de operaciones en el mercado financiero con un mes completo de promociones al pagar con sus tarjetas de crédito.

Durante todo noviembre, la entidad bancaria ofrece atractivas promociones en comercios de todo el país para celebrar junto a sus clientes un nuevo aniversario. Además, quienes soliciten un préstamo a través de la app Qik hasta el 13 de enero pueden acceder a tasas preferenciales y participar en el sorteo para ganar las tres primeras cuotas gratis de su préstamo.

Desde el inicio de sus operaciones el 15 de noviembre de 2022, Qik ha incorporado a su portafolio productos como cuenta de ahorro, tarjeta débito, préstamos personales y certificados de depósito digital. Además ha implementado funcionalidades como pagos de servicios, retiro de efectivo mediante Código Cash, billeteras virtuales y agenda de contactos.

En los últimos meses, la entidad lanzó la Cuenta Compartida, un producto digital que permite a dos personas gestionar fondos conjuntos de una sola cuenta. También introdujo el ecosistema Qik Pro, dirigido a usuarios con necesidades más elevadas y múltiples productos, y un seguro vinculado a tarjetas de crédito, que brinda cobertura en caso de pérdida de ingresos.

Adicionalmente, Qik habilitó el servicio de recepción de remesas, mediante el cual los usuarios pueden recibir fondos desde el extranjero usando el número de su tarjeta de débito Visa. También se amplió la red de subagentes Qik en alianza con GCS International, desde los cuales los clientes pueden realizar sus operaciones bancarias más esenciales.