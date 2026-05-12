Ranking que da un espaldarazo a la posición de Magín Díaz

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Un ranking de Bloomberg, que sitúa la presión tributaria de la República Dominicana en torno al 14 % del PIB —frente a un gasto público superior al 20 % y a un promedio de recaudación de 21 % en América Latina y el Caribe— ofrece un claro espaldarazo a la postura de Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía. Su planteamiento ha sido consistente: mientras el gasto público ha venido aumentando, los ingresos no han crecido al mismo ritmo durante los últimos quince años. Y eso obliga a discutir, tarde o temprano, cómo garantizar mayores ingresos que permitan sostener las demandas del Estado y preservar la estabilidad económica.

La conclusión que deja la posición del país en este ranking es tan clara como incómoda: la República Dominicana mantiene un Estado “ligero” en capacidad recaudatoria para el tamaño y dinamismo de su economía. Produce más de lo que logra captar fiscalmente.

Esa disparidad ha abierto una brecha entre crecimiento y Estado. Aunque la economía dominicana ha figurado entre las más dinámicas de la región, la recaudación no ha acompañado ese mismo ritmo de expansión. El país crece, pero su estructura fiscal avanza rezagada, como un tren cuyo motor corre más rápido que los rieles que deben sostenerlo.

El resultado ha sido la consolidación de un modelo económico que progresa más deprisa que su capacidad fiscal, creando una limitación estructural sobre el gasto público. Con bajos niveles de recaudación, se reduce el margen para invertir en infraestructura, salud y educación, mientras aumenta la dependencia del endeudamiento o de ajustes coyunturales. El problema no es únicamente cuánto se gasta, sino cuánto puede sostenerse en el tiempo. Sin una reforma estructural, el modelo termina por mostrar señales de agotamiento.

La situación no solo coloca al país en una posición rezagada en materia fiscal, sino que lo sitúa en un delicado punto de tensión: seguir siendo una economía competitiva de baja carga efectiva o construir un Estado más robusto y acorde con su nivel de desarrollo.

Y ahí reside la verdadera distorsión: no se trata de una economía pobre en recursos, sino de un Estado que capta poco de una economía que ya creció. La corrección resulta necesaria y perentoria para que la República Dominicana deje de ser el país que avanza con vigor mientras su fisco camina con paso corto, como si la sombra del crecimiento fuese más larga que la mano que intenta recoger sus frutos.

Además, existe margen para corregir el rumbo sin necesidad de elevar las tasas impositivas. Reducir la informalidad y revisar el régimen de exenciones —sin desmontar el modelo— podría generar una mejora sustancial. No se trata de eliminar incentivos de manera indiscriminada, sino de evaluarlos con rigor para determinar si realmente generan valor y, en consecuencia, desmontar aquellos que resulten redundantes o ineficientes. También implicaría evitar privilegios fiscales sin retorno claro para el país. Porque no es justo que el fisco entregue beneficios sin recibir, a cambio, un aporte tangible al desarrollo nacional.