Ranking revela liderazgo empresarial de Ligia Bonetti

La empresaria Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva del Grupo SID, reafirma su posición como una de las figuras corporativas más influyentes del país, al ascender al cuarto lugar del Ranking Merco Líderes 2025, una de las evaluaciones de reputación empresarial más rigurosas de Iberoamérica.

Bonetti se sitúa en el puesto número uno entre las mujeres empresarias con mejor reputación en RD, consolidándose como la figura femenina más influyente del liderazgo corporativo nacional y ampliando la distancia frente a otras ejecutivas destacadas del país. La empresaria se mantiene, además, como la líder número uno del sector de consumo masivo, según detalla el informe publicado por Merco.

Con una puntuación de 8,426, Bonetti se coloca por encima de referentes históricos del liderazgo dominicano, confirmando el peso de su gestión, su visión estratégica y su creciente influencia en la conversación pública sobre sostenibilidad, competitividad y modernización industrial.

Su ascenso en el ranking, del puesto 6° en 2024 al 4° en 2025, refleja el reconocimiento transversal de directivos, académicos, periodistas económicos, expertos en comunicación y analistas financieros, fuentes que integran la metodología multistakeholder del monitor. El desempeño de Bonetti destaca en un contexto empresarial altamente competitivo, donde la innovación, la ética corporativa, la sostenibilidad y la calidad de la gestión pesan cada vez más.