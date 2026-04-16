RD alcanza 82 puntos en trasparencia de encuesta

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República Dominicana alcanzó una puntuación de 82 sobre 100 en el pilar de transparencia de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, mayor al registrado en la edición de 2023.

Esta calificación sitúa al país por encima del umbral de 61 puntos que el El International Budget Partnership (IBP) establece como indicativo de que un gobierno publica un volumen suficiente de información presupuestaria para permitir al público comprender las decisiones fiscales y sostener un debate público informado sobre la política fiscal.

El avance es parte de una trayectoria de mejora continua: de 51 puntos en 2015, 66 en 2017 y 75 en 2019, se mantuvo en 77 en los ciclos 2021 y 2023, y alcanza ahora su puntaje más alto con 82 en 2025. Este progreso refleja el esfuerzo sostenido de la Dirección General de Presupuesto, institución que ha liderado la mejora de los documentos presupuestarios.