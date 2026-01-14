RD asume la presidencia de Irena

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

República Dominicana, a través del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, asumió la presidencia de la Asamblea de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) para el período 2026-2027, durante la celebración de la 16.ª sesión del organismo, realizada del 10 al 12 de enero en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Este importante hito en el que el país asume la presidencia de la Irena, ocurre en el ámbito en el cual la nación ha más que triplicado la capacidad instalada de las energías renovables, desde 2020 a la fecha, cubriendo e 25 % de la demanda de energía.

Durante su intervención, Santos señaló que República Dominicana asume esta presidencia con responsabilidad y con la convicción de que la Asamblea debe contribuir de forma concreta y orientada a resultados a acelerar una transición energética sostenible, justa e inclusiva, alineada con las realidades nacionales y regionales de los Estados miembros.