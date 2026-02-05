RD busca ser la nueva capital de inversiones para la región de ALC

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Miami, Florida. - La República Dominicana y Estados Unidos avanzan en la construcción de cadenas de suministro integradas, resilientes y competitivas, apoyadas en las ventajas competitivas, la estabilidad macroeconómica y el clima favorable para la inversión que ofrece el país. Así lo informó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, durante su participación en la conferencia “Perspectivas de las Américas 2026”.

En ese sentido señaló que el comercio bilateral en 2025 alcanzó los US$18,977 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 2.7%. Detalló que de ese monto, las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos ascendieron a US$7,124 millones, mientras que las importaciones desde ese país sumaron US$11,852.9 millones. Asimismo, explicó que la República Dominicana es el país del DR CAFTA con el que EEUU mantiene el mayor superávit comercial, acumulando entre 2015 y 2024 un saldo superior a los US$42,000 millones, lo que evidencia que contribuye a reducir el déficit comercial estadounidense.

Al referirse a las zonas francas, indicó que operan 860 empresas en 97 parques, las cuales generan más de 200,000 empleos directos. Señaló que sus exportaciones en 2025 fueron US$8,604 millones, de los cuales US$6,319.4 millones tuvieron como destino EEUU, con una inversión de US$7,735 millones, en su mayoría vinculada a capital extranjero.

Sanz Lovatón destacó que la inversión extranjera directa cerró 2025 en US$5,032.3 millones, un alza de 11.3% respecto a 2024, reflejo de la solidez de los fundamentos económicos del país y del apoyo del Gobierno a la inversión.

Subrayó que los próximos pasos entre ambos países estarán orientados a ampliar el nearshoring en sectores estratégicos, integrar más empresas locales y mipymes en las cadenas de valor, mejorar la logística y fortalecer la Estrategia Nacional de Fomento de la Industria de Semiconductores.