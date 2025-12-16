RD ya tiene más cinco millones de trabajadores

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

De julio y septiembre, el nivel total de ocupados se ubicó en 5,149,829 trabajadores, para un incremento interanual de 2.4 %, equivalente a 119,965 ocupados netos con respecto al mismo período del 2024, informó ayer el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Explicó que la tasa de ocupación (TO), es decir la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar (PET), se situó en 63.1 % para julio-septiembre de 2025, superando en 1.0 punto porcentual a la tasa observada en el tercer trimestre del año 2024.

“Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo , evidencian que el mercado laboral continúa exhibiendo gran resiliencia, con niveles de ocupación en su nivel máximo y tasas de desocupación e informalidad que se mantienen en torno a los mínimos históricos de la serie de la referida encuesta”, señala.

Dijo que los ocupados formales contribuyeron con 73.8 % (88,583 trabajadores) del incremento en los ocupados netos en los últimos doce meses, mientras que los informales representaron el 26.2% (31,382 trabajadores) restante.

Mientras que la informalidad total se situó en 54.6% en el tercer trimestre de 2025, lo que representa una reducción interanual de 0.7 puntos porcentuales al comparar con el nivel de 55.3 % registrado en julio–septiembre de 2024.

La tasa de desocupación abierta se mantuvo en 5.3%, sin variación con respecto a la tasa observada en en igual período de 2024.

El BCRD indica que al analizar la composición demográfica de los 119,965 nuevos ocupados netos, se observa que el 82.2% (98,626 puestos de trabajo) de los mismos corresponde a la población femenina, concentrado principalmente en el grupo de 25 a 39 años, mientras que los hombres aportaron el 17.8% restante (21,339 puestos de trabajo).

“En términos de composición del empleo, se evidencia que, del aumento interanual, los ocupados formales contribuyeron con un total neto de 88,583 personas (73.8%) en julio-septiembre de 2025, mientras que, los informales aumentaron en 31,382 trabajadores (26.2%). Como resultado, la tasa de informalidad se ubicó en 54.6 % en el tercer trimestre de 2025 para una disminución de 0.7 p.p. respecto al 55.3 % registrado en igual período de 2024”, dijo.

Indica que la población inactiva se situó en 2,724,763 personas en julio-septiembre de 2025 para una reducción de 67,748 inactivos en comparación con el mismo trimestre de 2024