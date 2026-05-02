RD se convertirá en el epicentro del debate energético regional con el Foro GLP 2026

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Con la participación de expertos internacionales y líderes del sector, la República Dominicana se consolida como punto de encuentro del debate energético en el Caribe con la celebración del Foro GLP República Dominicana 2026, un espacio en el que se analizarán los principales desafíos y oportunidades del gas licuado de petróleo (GLP).

El evento, organizado por la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), con el apoyo de Tropigas Dominicana, se celebrará el próximo 7 de mayo de 2026 en Santo Domingo, bajo el lema “Construyendo un sector más seguro y competitivo”.

Esta primera edición contará con la participación de destacados invitados internacionales como Jovan Pastor, Vladimir García y César A. Villalobos, quienes abordarán temas clave como seguridad operativa, eficiencia, regulación e innovación en el uso del GLP, en un contexto donde este combustible continúa ganando relevancia dentro de la matriz energética del Caribe.

Más que un encuentro técnico, el foro se proyecta como un espacio de articulación y análisis orientado a fortalecer la seguridad energética, impulsar la competitividad del sector y promover la adopción de mejores prácticas entre actores públicos y privados.

En ese sentido, el director de la AIGLP, Fabricio Duarte, destacó que este foro representa una oportunidad para promover un intercambio estratégico entre actores clave del sector sobre el papel del GLP en la seguridad energética y el desarrollo de los países, impulsando soluciones concretas que fortalezcan la eficiencia y la competitividad.

Asimismo, el evento contará con el respaldo de las empresas Coastal Petroleum Dominicana, Red Seal Measurement, Blackmer, Pauli Gas y Ebsray, cuyo apoyo refuerza el compromiso conjunto de la industria con el desarrollo sostenible, la innovación y la seguridad en el manejo del GLP.

Desde la organización se destacó que este encuentro contribuirá a consolidar a la República Dominicana como un referente en el desarrollo de un mercado de GLP más seguro, eficiente y en sintonía con los retos actuales del sector energético.

Sobre AIGLP:



La Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP) es una organización que agrupa a actores clave del sector GLP en la región, promoviendo la cooperación, la seguridad, la eficiencia y el desarrollo sostenible de la industria en América Latina.

Sobre Tropigas Dominicana:

Tropigas Dominicana es una de las empresas líderes en el sector energético dominicano, con más de 50 años de presencia en el país.

Su trayectoria se ha caracterizado por la expansión de la cobertura de GLP, la innovación en soluciones energéticas y el compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y el desarrollo económico nacional.