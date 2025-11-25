RD debe pasar de la memorización a la interacción crítica con IA

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

República Dominicana debe dar un vuelco a la educación, para que pase de la memorización de los estudiantes a la interacción crítica con la tecnología, planteó la economista y diplomática mexicana Gabriela Ramos.

La subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y promotora global de la ética en inteligencia artificial consideró que inteligencia artificial (IA) no reemplazará la mediación pedagógica, la evaluación humana ni la relación educativa.

Resaltó que se debe evaluar continuamente el impacto para determinar si la IA mejora el pensamiento crítico de los estudiantes, fomenta o reduce la creatividad o si existen riesgos de dependencia o pérdida de habilidades.

En entrevista especial con motivo de su participación del Congreso Internacional Aprendo 2025, bajo el lema “la inteligencia humana en la era digital”, organizado por Educa, Ramos dijo que en la actualidad la memorización no es lo más importante y los sistemas educativos se basan mucho en la memorización, a pesar de que se vive en un mundo tan rico de información.

“Los niños no necesitan memorizar, lo que necesitan es discriminar. Cuando encuentren la información necesitan discriminar. No es solo enseñar a leer o matemáticas, sino los atributos del estudiante en términos de interacción con un mundo tecnológicamente muy rico que tiene que ver con el pensamiento crítico y reflexiones éticas”, planteó.

Es fundamental, precisó, que los niños aprendan a interactuar con las nuevas tecnologías. “La premisa más importante de la interacción con la tecnología es que nosotros debemos decidir cómo se usa”, agregó.

El reto del país es la calidad de la educación, pese a que las últimas las pruebas PISA indican que República Dominicana recuperó el puntaje, pero persiste el tema de la calidad y la pertinencia, afirmó.

La República Dominicana, a diferencia de muchos países del mundo, tiene una estrategia nacional de inteligencia artificial y existe un capítulo sobre la educación y una reflexión sobre los maestros, indicó.

Sostuvo que el país debe poner énfasis en la implementación de esa estrategia e involucrar a profesores, estudiantes y padres, pero, sobre todo, debe medirse y evaluarse.

Señaló que hay que entrenar y apoyar a los profesores sobre la IA y resaltó que los niños no están entrenados en la utilización ética de la IA. Los niños deben ser guiados, informados y educados sobre la IA para que la usen bien.

Destacó que para mejorar la calidad del aprendizaje hay que hacer muchísimo esfuerzo, pero no es un fenómeno privativo de República Dominicana, por lo cual se debe conectar al sistema hacia los resultados del aprendizaje y cómo aprender de los mejores maestros.

Por otro lado, Ramos estimó que se debe cambiar los modelos de medición económica en el país, pues el producto bruto interno (PIB) esconde la redistribución.