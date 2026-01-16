RD ante los desafíos de un nuevo puente comercial

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

La República Dominicana debe observar con atención los recientes movimientos en el tablero comercial entre la Unión Europea y América Latina. Aunque probablemente pocos lo recuerden, en noviembre de 2023 había trascendido que el Mercosur tenía previsto anunciar el inicio de negociaciones para acuerdos de libre comercio con la República Dominicana y El Salvador durante una cumbre presidencial celebrada en Brasil. En el caso dominicano ese impulso no llegó a materializarse. Distinta ha sido la trayectoria de El Salvador, que el 9 de diciembre de 2024 suscribió los Términos de Referencia para iniciar formalmente negociaciones de un acuerdo comercial con el Mercosur, pero el proceso sigue en curso.

Este contexto cobra renovada relevancia tras la reciente aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que cubre un mercado de más de 800 millones de personas –aportan una cuarta parte del PIB mundial- .

Su firma está prevista para este sábado 17 de enero, en Paraguay.

Dicho acuerdo obliga a la República Dominicana —país signatario del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con la Unión Europea— a evaluar con detenimiento su impacto potencial sobre sus exportaciones hacia el mercado europeo.

El acuerdo UE–Mercosur reconfigura de manera significativa el mapa comercial del Atlántico y de América Latina y genera amenazas derivadas de una mayor competencia, pero también abre oportunidades para diversificar mercados, servicios y capital humano, siempre que la República Dominicana sepa aprovechar su posición estratégica, su acceso preferencial a la UE a través del EPA y su creciente integración regional.

El tema reviste especial interés si se considera que la República Dominicana exporta a la Unión Europea una canasta diversificada de productos, que incluye bananos, ron, cigarros y puros, así como instrumentos médicos y productos farmacéuticos. La UE constituye uno de los mercados más relevantes para el país, representando cerca del 22 % del comercio entre el CARIFORUM y la Unión Europea.

En este contexto, el acceso preferencial que obtendría el Mercosur al mercado europeo —mediante la reducción de aranceles para numerosos productos— podría intensificar la competencia para los exportadores dominicanos, particularmente en los rubros agrícolas y alimentarios, donde los países del Mercosur poseen claras ventajas de escala y costos. Ello podría reducir el espacio de mercado para algunos productos dominicanos, obligando a competir más agresivamente en precios o a reorientar la oferta hacia nichos de mayor valor agregado.

No obstante, el acuerdo también abre ventanas de oportunidad. La República Dominicana podría capitalizar su ubicación geográfica y su conectividad para consolidarse como puerta de entrada o hub logístico.

Al mismo tiempo, no deben subestimarse los posibles efectos sobre productores locales que compiten con importaciones provenientes de Sudamérica, ya sea que ingresen directamente o a través de mercados europeos conectados. Asimismo, un aspecto clave a monitorear es el de las barreras no arancelarias, que podrían tomar impulso en momento en que crecer las presiones de los productores agropecuarios de la UE. El gran reto para la República Dominicana es fortalecer su ventaja comparativa.