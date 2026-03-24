RD encabezará evento de administraciones tributarias

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La República Dominicana asumirá la presidencia de la 60 Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), uno de los principales espacios de cooperación y diálogo entre administraciones tributarias a nivel mundial.

El encuentro se celebrará del 11 al 15 de mayo de 2026 en Punta Cana, y será organizado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), reuniendo a delegaciones de administraciones tributarias y representantes de organismos internacionales provenientes de distintos continentes.

La asamblea tendrá como eje central la “Transformación digital de las administraciones tributarias”, un tema clave para los gobiernos en el contexto de la digitalización de las economías, el uso estratégico de datos y la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión fiscal.

La apertura oficial tendrá la presencia de Pedro Urrutia Sangiovanni, director general de la DGII, y Marcio F. Verdi, secretario ejecutivo del CIAT, quienes encabezarán la ceremonia inaugural.

La conferencia de apertura estará a cargo de Rodrigo Valdés, director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI), y Juan Toro, director adjunto, quienes compartirán sus perspectivas y experiencias sobre la transformación digital, explorando los desafíos y oportunidades que enfrenta la región y otras administraciones a nivel global.

Durante la asamblea, panelistas internacionales presentarán y debatirán experiencias y estrategias orientadas al fortalecimiento de las administraciones tributarias frente a los retos de la economía digital.

El evento contará con la presencia de autoridades y expertos de los continentes de América, Europa, África, Asia y Oceanía y representantes de organizaciones internacionales.