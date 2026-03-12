RD enfrenta brechas para atraer más inversión en TIC

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La República Dominicana enfrenta brechas estructurales que debe superar si busca atraer más inversión extranjera directa en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Entre los principales retos figuran la limitada disponibilidad de talento especializado para responder a la demanda del sector productivo, las brechas de género en la formación y participación en carreras STEM y las desigualdades territoriales en el acceso a infraestructura digital y conectividad.

Así lo establece el diagnóstico del Plan de Atracción de Inversión Extranjera Directa para Empresas TIC 2026-2036, elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El diagnóstico advierte además sobre la fuga de talento especializado hacia mercados internacionales, la concentración geográfica del ecosistema tecnológico y la escasez de casos de éxito consolidados dentro del sector.

El documento también identifica debilidades en la cobertura de fibra óptica, un ecosistema de innovación y de startups aún incipiente, acceso limitado a financiamiento para proyectos tecnológicos y una débil integración entre la inversión extranjera en TIC y las empresas locales.

A estas limitaciones se suman la falta de incentivos específicos para atraer inversiones tecnológicas, la dependencia de soluciones provenientes del exterior, así como un marco normativo y capacidades institucionales en materia de ciberseguridad y protección de datos que todavía se encuentran en desarrollo.

No obstante, el estudio señala que el país posee condiciones favorables para fortalecer la atracción de inversión tecnológica, entre ellas la estabilidad macroeconómica, los avances en infraestructura digital y el crecimiento de la conectividad.

Asimismo, destaca que la expansión de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, los servicios en la nube y la automatización abre oportunidades para atraer inversiones orientadas a la exportación de servicios tecnológicos.

El informe concluye que la inversión extranjera en el sector TIC puede convertirse en una palanca clave para la transformación productiva del país, siempre que se implementen políticas públicas orientadas a fortalecer el talento digital, mejorar la conectividad y promover una mayor integración entre las empresas tecnológicas internacionales y el tejido empresarial local.