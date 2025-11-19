RD ocupa segunda posición burocracia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Índice Burocracia 2025, realizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de la Florida, posiciona a la República Dominicana como el segundo país donde menos tiempo lleva abrir una empresa en América Latina, con un promedio de 551 horas, solo superado por Brasil, donde se toma unas 284 horas.

La información la ofreció el presidente de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio, Manuel Aníbal García.

Fedocámaras realizó su noveno Congreso reafirmando el compromiso nacional de transformar el Registro Mercantil mediante la digitalización y la unificación de criterios para fortalecer la seguridad jurídica y la competitividad del país.

García destacó la madurez, la solidaridad y la capacidad de trabajo de los equipos directivos y técnicos de cada cámara para enfrentar de forma conjunta los desafíos que se han presentado en este proceso de transformación digital del Registro Mercantil.