RD tiene potencial biomédica regional, pero enfrenta retos

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Un estudio sobre el potencial biomédico de la República Dominicana concluye que el país cuenta con condiciones reales para consolidarse como un socio hemisférico confiable en manufactura, investigación clínica e innovación en salud, pero advierte que el principal reto es escalar con coordinación institucional y capital humano avanzado.

El informe señala que la oportunidad no es hipotética, ya que está sustentada en la capacidad exportadora, la integración al mercado estadounidense, la rapidez logística y la alineación regulatoria. En el contexto geopolítico actual, donde las cadenas de suministro en salud son consideradas infraestructura estratégica, el país podría posicionarse como aliado clave de Estados Unidos en procesos de nearshoring y preparación ante pandemias.

El estudio se titula “La Geopolítica de la Seguridad Sanitaria en las Américas: Capacidad Biomédica y el Rol Estratégico de la República Dominicana”, realizado en alianza pública y privada y establece una hoja de ruta para las prioridades políticas

La investigación identifica al talento especializado como el principal cuello de botella. La escasez de profesionales en ciencia regulatoria, ingeniería de calidad, investigación clínica y ciencia de datos supera otras limitaciones como infraestructura o acceso a mercados. El documento plantea la creación de una Reserva Nacional de Talento Biomédico que incluya becas, programas de formación doctoral y mecanismos estructurados para el retorno de la diáspora científica.

El informe subraya que la fragmentación institucional es una de las principales debilidades del ecosistema. Por ello recomienda la creación de un Consejo Nacional Biomédico público privado, encargado de coordinar políticas, supervisar indicadores de desempeño y articular a industria, academia, reguladores y agencias de comercio e inversión. En materia regulatoria, el estudio resalta que la credibilidad institucional y la protección de la propiedad intelectual son determinantes para atraer inversión extranjera directa y proyectos de investigación y desarrollo. Recomienda acelerar la digitalización de procesos, establecer plazos de aprobación predecibles, fortalecer la aplicación de patentes y crear un centro de excelencia en ciencia regulatoria.