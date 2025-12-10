RD primer país AL en usar chatbot para transparencia

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

República Dominicana se convierte en el primer país de América Latina en integrar un chatbot de inteligencia artificial generativa dentro de una plataforma de transparencia, MapaInversiones 2.0, una herramienta que permite conocer la gestión de la inversión pública.

Así lo informó Nathalie Alvarado, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en República Dominicana, quien resaltó que con esta plataforma la gestión pública se vuelve más abierta, más transparente y también más eficiente.

“Esta innovación refleja el liderazgo del país y su apuesta por una IA responsable, inclusiva y alineada con los más altos estándares internacionales. Un chatbot significa cero barreras técnicas: ya no hay que navegar bases de datos complejas, basta con hacer una pregunta”, expresó.

Alvarado destacó que el uso de la IA permite el control ciudadano inmediato de las finanzas públicas cualquiera puede consultar, en lenguaje natural, cómo avanza un proyecto en su comunidad o qué empresa ganó un contrato.

“Esto significa que la inteligencia artificial puede ser usada de manera segura, trazable y alineada con el interés público”, dijo al ofrecer un discurso en el relanzamiento de la plataforma creada con apoyo técnico del BID y manejada por el Ministerio de Hacienda y Economía.

El ministro, Magín Díaz expresó que la plataforma está diseñada para transformar información compleja en conocimiento accesible. Está permite conocer: en qué se invierte, dónde se construye, cómo avanzan los proyectos y a quién se contrata.

Esta plataforma expone más de 2,460 contratos y sus proveedores asociados. Esa información fortalece los mecanismos de integridad, abre nuevas oportunidades para la rendición de cuentas y permite mejorar la toma de decisiones públicas. “A través de él, cualquier persona puede preguntar, supervisar, interactuar y aportar sugerencias para mejorar tanto la plataforma como la gestión de la inversión pública. Queremos que cada comunidad pueda acompañar la ejecución del gasto en tiempo real y ejercer control social de manera sencilla”, expreso Díaz.

En el evento el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Martín Franco explicó que por ejemplo vía la plataforma las personas puede saber a qué destina el dinero una entidad pública, como por ejemplo Inapa, a qué sectores, entre otras inquietudes.

MapaInversiones fue puesta a disposición de la ciudadanía dominicana en diciembre del 2019 ahora se ha incorporado un chatbot interactivo, que abre un canal directo entre el Estado y el público general.