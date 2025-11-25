RD recibió unos 15 mil turistas que asistieron al concierto de Bad Bunny

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El ministro de Turismo, David Collado, reveló que las dos funciones de Bad Bunny en Santo Domingo permitió que el país recibiera alrededor de los 15,000 turistas internacionales, un impacto de unos 14 millones de dólares de ingresos en divisas, con una ocupación hotelera en Santo Domingo cercana a 95% vs 62% promedio antes, y mejores ventas en los bares y restaurantes.

En su cuenta de Instagram el ministro expuso que “el concierto de Bad Bunny impactó positivamente la economía. Y es que los eventos son cada vez más un motor importante del turismo. Así lo demostró el concierto reciente de Bad Bunny en Santo Domingo, primera parada de su tour internacional”.

Agregó que como parte de la diversificación del turismo, el Ministerio de Turismo esta comprometidos con seguir haciendo de RD un destino atractivo para eventos, reuniones y congresos.

Afirmó que la seguridad, el servicio, oferta gastronómica y mucho más colocan a RD hoy el destino ideal para este tipo de eventos.