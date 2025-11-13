RD referente regional en la lucha contra el comercio ilícito

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, aseguró que la República Dominicana “ha pasado de ser un país en crisis a convertirse en un referente regional en la lucha contra el comercio ilícito en los últimos cuatro años”, destacando que los resultados alcanzados son fruto de la coordinación interinstitucional y de la alianza público–privada que lidera la Mesa de Ilícitos.

“Hace pocos años enfrentábamos una tragedia nacional con el alcohol adulterado, hoy llevamos cuatro años sin una sola víctima. Hemos decomisado más de 160 millones de unidades de productos ilegales, logrado 50 sentencias condenatorias y construido un modelo que une a las autoridades, la justicia y la industria formal en un mismo propósito”, añadió Bisonó al participar en el el Quinto Foro sobre Combate al Comercio Ilícito, realizado por el MICM y la Asociación de Industrias del país (AIRD).

El Foro contó, además, con la participación de Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias de Panamá, quien expuso sobre el tema “Combate al comercio ilícito regional: espacios de colaboración Panamá-RD”.

Moltó destacó que “Para Panamá, la cooperación con República Dominicana representa mucho más que un intercambio técnico: es una alianza entre instituciones que creen en el cumplimiento de la ley, en la trazabilidad y en la responsabilidad compartida”.

En el marco del evento, ambos ministros firmaron una Declaración Conjunta mediante la cual República Dominicana y Panamá acordaron reforzar la cooperación, el intercambio de mejores prácticas y la medición conjunta del impacto del comercio ilícito en la región.

En el evento la magistrada Isis de La Cruz, procuradora adjunta, resaltó que “ la PGR mantiene un compromiso con la prevención, persecución y sanción del comercio ilícito, pues afecta las finanzas públicas y también la confianza social y vulnera los derechos de los consumidores”.