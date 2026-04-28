RD reporta baja histórica en trabajo infantil: solo dos casos en 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, informó sobre los avances en la lucha contra el trabajo infantil.

Señaló que en los primeros tres meses del año se ha registrado el 72 por ciento de las infecciones detectadas en todo el año pasado, lo que constituye un récord en la actualidad.

En el ámbito de la educación y el trabajo infantil, Olivares explicó que se han identificado dos casos en la industria tomatera de Azua, donde dos niños fueron encontrados laborando en una finca de tomate. “Se tomaron las medidas de lugar, se establecieron las sanciones correspondientes y se dispuso el seguimiento escolar y familiar inmediato”, afirmó.

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El ministro agregó que otro caso se presentó en Higüey, en la industria arrocera, donde tres adolescentes fueron hallados trabajando en la recolección de arroz. “También se tomó una decisión con la sanción correspondiente”, puntualizó.

Olivares destacó que las autoridades continúan reforzando la vigilancia y aplicando sanciones para erradicar el trabajo infantil, al tiempo que garantizan la protección y el seguimiento educativo de los menores involucrados.