RD será anfitrión de la Reunión Centroamérica

La República Dominicana será el país anfitrión de

la 305º Reunión del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), a celebrarse en Punta Cana, La Altagracia, durante los días 20 y 21 de noviembre del presente año, la cual será presidida por Héctor Valdez Albizu, en su calidad de gobernador del Banco Central del país (BCRD), junto a Álvaro González Ricci, presidente del Banco Central de Guatemala, y vicepresidente del CMCA.

En el evento se darán cita los presidentes y gobernadores de los bancos centrales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; así como el gerente general del Banco Nacional de Panamá.

Asimismo, se contará con la participación del secretario ejecutivo del CMCA, Odalis Marte Alevante. En el marco de las reuniones, cada banco central tendrá la oportunidad de exponer el contexto macroeconómico vigente de su país, así como sus perspectivas de crecimiento económico a corto plazo. En este sentido, el evento constituirá un espacio de reflexión técnica sobre el entorno económico internacional, las tensiones geopolíticas, el cambio climático y las condiciones financieras globales, permitiendo un intercambio de experiencias y acciones orientadas a preservar la estabilidad de precios y fortalecer el crecimiento económico regional.