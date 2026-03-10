Reasanto anuncia expansión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Reaseguradora Santo Domingo (Reasanto) anunció el inicio de una fase de expansión regional y modernización institucional.

Con 53 años de trayectoria en el sector, la firma se ha consolidado como uno de los actores más relevantes del reaseguro dominicano y como un referente técnico en la administración y transferencia de riesgos dentro del sistema asegurador nacional.

El presidente ejecutivo, Jairo Zambrano indicó que la compañía mantiene niveles financieros por encima de los estándares regulatorios del país, lo que respalda su capacidad para responder ante eventos de riesgo y acompañar el crecimiento del sector asegurador.

También se informó que la empresa de seguros ha iniciado un proceso de expansión regional disciplinada, con presencia y exploración de operaciones en los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, con el objetivo de diversificar su portafolio y proyectar la experiencia técnica dominicana hacia nuevos mercados.