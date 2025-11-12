Recaudaciones fiscales muestran leve crecimiento en 2025

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Entre enero y septiembre de 2025, los ingresos fiscales de la República Dominicana totalizaron RD$925,647.05 millones, mientras que los gastos públicos ascendieron a RD$994,955.90millones, lo que refleja un déficit fiscal de RD$69,308.85 millones en los primeros nueve meses del año, según datos del Ministerio de Hacienda y Economía.

Los ingresos fiscales del Gobierno central registraron un ligero crecimiento de 0.6% entre enero y septiembre de 2025, en comparación con igual período del año anterior.

Durante los primeros nueve meses de este año, las recaudaciones sumaron un promedio mensual de RD$102,292 millones, apenas por encima de los RD$101,656 millones del mismo lapso de 2024.

El mes de abril volvió a ser el de mayor recaudación del año, con RD$128,085.15 millones, un aumento de 7.1% respecto al mismo mes de 2024, cuando se ingresaron RD$119,547.13 millones.

También se destacó el desempeño de mayo y junio, con incrementos de 13.9% y 11.7%, respectivamente. Tras ese repunte, las cifras muestran un enfriamiento entre julio y agosto, con caídas interanuales de 8.2% y 6.8%, respectivamente.

El mes de septiembre logró una leve recuperación de 2.2%, pero sin lograr compensar completamente la pérdida de dinamismo. El recaudo en ese mes del 2025 fue RD$110.421,1 millones.

Gastos del Gobierno

Los gastos del Gobierno central crecieron 8.3% durante los primeros nueve meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Y en este año han tenido un promedio mensual de RD$110,884 millones.

Los desembolsos más altos se concentraron en enero (RD$122,254 millones), mayo (RD$122,194 millones) y agosto (RD$128,824 millones), este último siendo el mes de mayor gasto del año.

Solo en el mes de septiembre el gasto fue RD$110.421,1 millones, un 7.4% más comparado con el 2024, cuando los gastos fueron RD$102.782,5 millones.

El promedio mensual del déficit fiscal, la resta entre ingresos y gastos, entre enero y septiembre de 2025 es de RD$7,701 millones aproximadamente.