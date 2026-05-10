Recaudaciones tributarias en abril 2026 superan los RD$116 mil millones en cumplimiento

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que el Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos y el Impuestos sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) se mantuvieron como las principales figuras impositivas que impulsaron las recaudaciones correspondientes al mes de abril de 2026, cuando se recaudaron un total de RD$116,555.9 millones.

La mayor entidad recaudadora del Estado indicó que este monto representa un crecimiento interanual de 13.2%, equivalente a RD$13,628.5 millones adicionales en comparación con el mismo periodo de 2025.

El monto, también supera la meta prevista en el presupuesto general del Estado en RD$3,371.2 millones, lo que representa un cumplimiento de 103.0%.

En el acumulado de enero-abril 2026, la institución registró ingresos por RD$361,490.8 millones, alcanzando un cumplimiento de 103.2% respecto a la meta estimada de RD$350,175.9 millones, lo que representa RD$11,314.9 millones por encima de lo proyectado.

Este resultado también evidencia un crecimiento interanual de 12.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se recaudaron RD$321,286.9 millones, para un incremento absoluto de RD$40,203.9 millones.

Asimismo, la DGII aportó 83.9% de los RD$139 mil millones recaudados por el Estado a través de las distintas entidades recaudadoras durante el mes de abril.

Desempeño de los principales tributos

Los ingresos tributarios estuvieron encabezados por el Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos, que aportó RD$41,120.7 millones para un crecimiento interanual de 2.2%, equivalente a RD$874.2 millones adicionales frente al mismo mes del año anterior.

Mientras que, el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) alcanzó RD$21,422.4 millones, lo que refleja un crecimiento de 15.5%, equivalente a RD$2,867.4 millones más.

Este desempeño del ITBIS estuvo impulsado por las ventas gravadas, las cuales registraron un crecimiento del 10.1%, así como por el dinamismo de sectores como comercio, hoteles, bares y restaurantes, y otros servicios..

En tanto, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas totalizó RD$13,250.2 millones, para un incremento de RD$1,328.9 millones respecto a abril de 2026, lo que representa un crecimiento interanual de 11.1% Este resultado estuvo impulsado por el aumento en la cantidad de asalariados gravados y en el monto retenido, que crecieron 13.5% y 14.2%, respectivamente.

En cuanto al Impuesto a la Minería, este registró una recaudación de RD$9,135.4 millones, lo que representa un incremento absoluto de RD$3,986.9 millones respecto al mismo periodo de 2025, impulsado por el alza en el precio del oro y mayor eficiencia operativa del sector. Este ingreso incluye RD$5,672.8 millones por Impuesto sobre la Renta, RD$3,342.7 millones por Utilidades Mineras y RD$120.0 millones por Regalía Neta de Fundición Minera.

Mientras tanto, el Impuesto Selectivo a los Combustibles recaudó un total de RD$8,809.3 millones, reflejando un crecimiento interanual de 25.0%, equivalente a RD$1,762.2 millones.

Finalmente, el resto de los impuestos aportaron en conjunto RD$22,817.9 millones, completando el total recaudado por la DGII durante el mes de abril de 2026.