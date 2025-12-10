Reconocen a la Fundación Cap Cana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En la quinta edición del Catálogo de Prácticas Prometedoras, la Fundación Cap Cana fue destacada por su Programa de Reproducción de Plantas Nativas y Endémicas Amenazadas, una iniciativa que busca recuperar la flora autóctona de la región Este y proteger especies botánicas en peligro de extinción.

El reconocimiento otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) valida el compromiso de la fundación con la sostenibilidad ambiental, al impulsar la reproducción, cuidado y reintroducción de especies vegetales endémicas en sus hábitats naturales. Con esta práctica. La fundación contribuye a rehabilitar ecosistemas, preservar biodiversidad, y fomentar el uso de flora nativa en paisajismo, reduciendo la dependencia de plantas exóticas que demandan recursos adicionales. El programa ha logrado reproducir más de 12,100 plantas hasta la fecha a partir de semillas, estacas e individuos rescatados. Estas plantas representan unas 122 especies de la zona Este del país, de las cuales 12% son endémicas y un 88% son nativas.