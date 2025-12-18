Premios BVRD
Reconocen transacción United Capital
United Capital Puesto de Bolsa resultó ganador en la categoría “Transacción Innovadora” en la VII Edición de los Premios BVRD 2025, un reconocimiento otorgado por la estructuración y emisión del Bono Corporativo Indexado al ETF SPY SPDR S&P 500 a través del mercado bursátil.
Los premios BVRD buscan reconocer a los principales actores del Mercado de Valores, así como su contribución al desarrollo de instrumentos innovadores que amplían las oportunidades de inversión, incorporan nuevas tecnologías de indexación, fortalecen la sofisticación y competitividad del mercado bursátil dominicano.
La emisión que llevó a United Capital a recibir dicho premio estuvo dirigida a inversionistas profesionales e institucionales y registrada bajo el número SIVEM-178, la misma representa un importante hito al convertirse en la mayor emisión corporativa colocada en un solo tramo en el mercado de valores del país. La estructuración y diseño fue liderada por el equipo de United Capital, con el asesoramiento técnico de Gamma Securities LLC.
