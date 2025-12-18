Reconocen transacción United Capital

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

United Capital Puesto de Bolsa resultó ganador en la categoría “Transacción Innovadora” en la VII Edición de los Premios BVRD 2025, un reconocimiento otorgado por la estructuración y emisión del Bono Corporativo Indexado al ETF SPY SPDR S&P 500 a través del mercado bursátil.

Los premios BVRD buscan reconocer a los principales actores del Mercado de Valores, así como su contribución al desarrollo de instrumentos innovadores que amplían las oportunidades de inversión, incorporan nuevas tecnologías de indexación, fortalecen la sofisticación y competitividad del mercado bursátil dominicano.

La emisión que llevó a United Capital a recibir dicho premio estuvo dirigida a inversionistas profesionales e institucionales y registrada bajo el número SIVEM-178, la misma representa un importante hito al convertirse en la mayor emisión corporativa colocada en un solo tramo en el mercado de valores del país. La estructuración y diseño fue liderada por el equipo de United Capital, con el asesoramiento técnico de Gamma Securities LLC.