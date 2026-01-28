Reduce en 48 millones de dólares su déficit operativo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el 2025 Edesur Dominicana redujo en US$48 millones (equivalentes a RD$3,053 millones) su déficit corriente, gracias a una disminución de sus gastos operativos y financieros, mejoras en la cobranza y en los precios de la compra de energía.

Los datos preliminares de cierre de año muestran que el déficit corriente de 2025 fue de US$413.7 millones, un 10 % menos que los US$461.7 millones que alcanzó en el 2024.

Edesur alcanzó recaudaciones por US$797.5 millones que representan un 98.5 %, respecto al año anterior, a pesar de una devaluación de la moneda superior a 4%.

Esos resultados se obtuvieron gracias a las mejoras en la tasa de cobranza, que se incrementó de 96.9 % en 2024, a un 97.5 %, en el 2025 y una firme persecución del fraude eléctrico.

Gracias a la estrategia desarrollada en el mercado mayorista, Edesur Dominicana redujo el precio medio de la compra de energía y bajó el monto pagado a generadores por este concepto a US$1,057.9 millones en 2025 frente a los US$1,102.2 millones de 2024.

Como parte de su política de eficientización, la empresa logró una reducción en los gastos corrientes, especialmente en los renglones de personal, gastos financieros y otros gastos operativos.

Para el año pasado el balance de los gastos corrientes fue de US$153.3 millones, frente a US$168.9 millones en 2024, lo que representa una reducción de US$15.6 millones.

Y los gastos de personal pasaron de US$59.8 millones en el 2024 a US$48.7 millones en el 2025.