Operación
Refidomsa presenta los avances de su gestión
En los primeros cien días de gestión de Samuel Pereyra al frente de Refimdosa, la expresa trazó los lineamientos para ampliar la capacidad de almacenamiento de combustibles, y optimizó las relaciones con los sindicatos de transportistas, con el objetivo de para asegurar la continuidad del servicio y una distribución eficiente a nivel nacional.
Estas acciones refuerzan el compromiso de la empresa con una operación estable y orientada al servicio del país.
En ese período Refidomsa registró avances estratégicos, comerciales y sociales que fortalecieron su operación y su rol dentro del sector energético nacional.
La institución destacó la obtención de la autorización para reexportar productos refinados, un logro que amplía sus oportunidades de crecimiento y proyecta a la República Dominicana, marcando un primer paso hacia la internacionalización de la refinería y el posicionamiento del país como hub energético del Caribe. Asimismo, Refidomsa incorporó el servicio de bunkering para embarcaciones, fortaleciendo la participación del país en el comercio marítimo y energético del Caribe.
“En estos primeros 100 días hemos orientado la gestión a la planificación, la eficiencia y la apertura de nuevas oportunidades para Refidomsa, escuchando de cerca a nuestros colaboradores y equipos, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética de la República Dominicana”.
En el ámbito social, Refidomsa, a través de su fundación, desarrolló operativos de asistencia a familias afectadas por fenómenos naturales en Azua, el Distrito Nacional y Haina. Además, impulsó iniciativas comunitarias y de salud, como la alianza con Nature Power que permitirá llevar agua potable y energía limpia a más de 20,000 familias en Los Negros, Azua. También se formalizó un acuerdo con la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil para apoyar tratamientos médicos en diferentes provincias y se realizaron jornadas de sensibilización como la Semana Rosa, el programa “Chequéate” y el apoyo a la carrera “Corazones a un Ritmo”.