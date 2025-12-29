Refidomsa presenta resultados exitosos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), bajo la presidencia de Samuel Pereyra, cerró diciembre de 2025 con resultados históricos que confirman el mejor desempeño mensual de la empresa, sustentado en los récords alcanzados durante este período.

Durante diciembre, Refidomsa registró un volumen de 2,294,345 barriles, lo que representa un crecimiento interanual de 7.32% en comparación con el mismo mes de 2024, cuando se comercializaron 2,137,895 barriles.

Este resultado supera además el récord registrado en diciembre de 2015, que hasta ahora había sido el mes de mayor volumen, con 2,210,995 barriles, estableciendo una diferencia superior a 83,000 barriles, equivalente a un incremento adicional de 3.77%.

Este desempeño posiciona a diciembre de 2025 como el mejor diciembre de los últimos 10 años y el de mayor volumen registrado en la historia de Refidomsa, “Estos números reflejan la solidez operativa de Refidomsa”, resaltó Pereyra.