Reforma fiscal, aranceles de Trump y más: las noticias económicas que marcaron el 2025

El 2025 cerró con una agenda económica intensa para República Dominicana, marcada por debates fiscales, cambios en el comercio internacional y ajustes en sectores productivos. A continuación, un resumen de los hechos que definieron el año y sus implicaciones para el país.

Reforma fiscal:

El debate que dominó la agenda nacional

La discusión sobre una reforma fiscal integral ocupó gran parte del año. El Gobierno presentó propuestas orientadas a ampliar la base tributaria, revisar exenciones y fortalecer la recaudación. Sectores empresariales, sindicatos y economistas participaron activamente en el debate público.

Entre los puntos más comentados estuvieron:

• Revisión del ITBIS en productos exentos

• Cambios en impuestos selectivos

• Ajustes en tasas para sectores específicos

• Propuestas de eficiencia del gasto público

Aunque el proyecto generó posiciones diversas, se convirtió en el eje central de la conversación económica del 2025.

Aranceles de Trump

Las decisiones arancelarias de Estados Unidos tuvieron efectos inmediatos en el comercio dominicano.

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, explicó que varios productos agrícolas dominicanos quedaron con arancel 0%, lo que fortaleció la competitividad del país en ese mercado.

Sin embargo, recordó que República Dominicana mantuvo sin cambios los aranceles del DR‑CAFTA para las importaciones estadounidenses.

Esto mantuvo estable el costo de mercancías como vehículos y piezas, que continúan entrando sin arancel, aunque pagan ITBIS y derechos de placa.

Zonas francas: ajustes, cierres temporales y expectativas de reactivación

El sector zonas francas también vivió un año de movimientos importantes. García explicó que algunos productos médicos fabricados localmente aún enfrentan un arancel del 10% en Estados Unidos, lo que afecta su competitividad.

Además, la zona franca binacional Dajabón–Juana Méndez enfrentó una reducción de preferencias arancelarias para exportaciones hacia Haití, lo que provocó la suspensión de operaciones.

El sector espera que las preferencias sean restablecidas a inicios del próximo año para reactivar empleos y producción.

Tipo de cambio: volatilidad del dólar y su efecto en los costos

El comportamiento del dólar fue otro de los temas económicos del 2025. Comerciantes y empresas importadoras reportaron variaciones que impactaron costos operativos y precios finales.

García lo resumió de forma directa:

La volatilidad obligó a muchos negocios a ajustar inventarios, renegociar contratos y modificar estrategias de compra.

Consumo interno y precios: un año de ajustes para los hogares

Los precios de alimentos, combustibles y servicios registraron variaciones durante el año, lo que llevó a las familias a reorganizar presupuestos. Productos tradicionales de temporada, como los utilizados en la cena de Nochebuena, mostraron incrementos en algunos rubros y estabilidad en otros, según recorridos realizados en mercados y supermercados.

Un año marcado por decisiones internas y factores externos

El 2025 dejó una combinación de reformas locales, cambios en el comercio internacional y ajustes en sectores productivos. La reforma fiscal, los aranceles de Estados Unidos, la situación de las zonas francas y la volatilidad del dólar fueron los temas que definieron el panorama económico del país.