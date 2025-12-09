Reforma fiscal es decisión política

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz aclaró que aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) lleva dos décadas recomendando cambios estructurales, el Gobierno mantiene como prioridad inmediata la estabilidad económica y el cumplimiento de las metas fiscales. Aseguró que cualquier discusión formal sobre modificaciones impositivas o reforma fiscal será una decisión política que corresponde al presidente de la República.

“Bueno, el Fondo tiene 20 años recomendando. Eso en su momento lo hablaremos el presidente y yo, y yo le presentaré mi punto de vista técnico y él tomará una decisión política”, expresó.

Explicó que, hasta ahora, el enfoque de las autoridades ha sido “la reactivación económica y trabajar con lo que tenemos”, dejando claro que la reforma se abordará cuando el Poder Ejecutivo lo considere oportuno.

De cara a una eventual reforma fiscal, uno de los puntos en discusión es la revisión del gasto tributario, las exenciones fiscales. El ministro advirtió que este es un asunto altamente sensible, pues “más de la mitad” de esas exenciones corresponden al ITBIS aplicado a bienes esenciales. Consideró que cualquier decisión al respecto debe evaluarse “impuesto por impuesto” para determinar si existen exenciones que podrían eliminar, pero dejó claro que, en su opinión, “el ITEBI no debe ser tocado en una reforma ahora”.

Sobre la fecha para iniciar las conversaciones formales sobre la reforma fiscal, el ministro precisó que corresponde exclusivamente al jefe del Estado.