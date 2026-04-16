Relanza sistema recaudo de ingresos del Tesoro (Sirite)

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La Tesorería Nacional relanzó el Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (Sirite) con nuevas funcionalidades y herramientas, que lo hace más eficientes, transparentes y oportuna para la gestión de las recaudaciones generadas por los servicios que prestan las instituciones del sector público.

El tesorero, Luis Rafael Delgado, al dejar puesto en servicios la plataforma en un taller con técnicos de instituciones públicas, informó que las nuevas facilidades integrada a esa pasarela de pagos incluye un modelo de interoperabilidad Sirite -bancos, que mejora el botón de pago de esa plataforma, vía bancos por medios de autorizaciones, complementando así la actual funcionalidad de pagos de servicios con tarjetas para los contribuyentes.

Indicó que eso facilitará al contribuyente realizar los pagos de los servicios públicos a través de los distintos canales de los bancos afiliados y anunció que se comenzará con el Banco de Reservas, lo que convertirá esa institución financiera en la primera que implementará ese modelo de operación. También se creó una pasarela de pagos administrada totalmente por el Ministerio de Hacienda y Economía, lo cual permitirá interactuar con diversas procesadoras y métodos de pagos. Y que se creo el Envío Automático de Validación de Pagos (denominado Callback) y un modelo Alerta Posible de Pagos Duplicados.