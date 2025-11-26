Relanzan relación bilateral RD-Brasil

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio Domínico-Brasileña dijo el país está en un punto decisivo para reorientar su política de comercio exterior hacia mercados de la región con mayor capacidad industrial, tecnológica y de abastecimiento, al destacar que Brasil vuelve a posicionarse como uno de los socios estratégicos más relevantes para el país.

El pronunciamiento se produjo durante el almuerzo–conferencia que tuvo como orador principal al embajador de Brasil en el país, Carlos Pérez, quien expuso el tema Brasil en el marco estratégico de cooperación y comercio con la República Dominicana.

“Nuestra economía depende en gran medida de importaciones para sostener sus cadenas productivas. Brasil no solo es la novena economía del mundo, sino un proveedor estable en insumos agroindustriales, energía renovable y manufactura. Este relanzamiento bilateral es estratégico para la resiliencia de nuestras industrias”, dijo Leonel Castellanos, presidente de la cámara.