Remesas alcanzaron US$982.8 millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante enero de este año, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de US$982.8 millones, lo que representa un aumento de 5.0 % en comparación con enero de 2025.

Según informó ayer el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), los flujos de remesas mantienen crecimiento en términos interanuales y que desde Estados Unidos se originó el 79.4 % de los flujos formales del pasado mes.

El Banco Central destaca también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en enero, como España, con un 7.3 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior.

De su lado, Italia contribuyó con el 1.5 % del total de flujos recibidos, mientras que Haití y Suiza aportaron 1.4 % cada uno.

“En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros”, agrega una nota informativa remitida por la entidad.

Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el banco señala que el Distrito Nacional recibió una proporción del 48.9 % durante enero, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 10.2 % y 7.1 %, respectivamente.

Esto indica que dos terceras partes de las remesas (66.2 %) se reciben en las zonas metropolitanas del país, añade.

Dijo que el crecimiento del 5.0 % en el flujo de remesas registrado en enero, es coherente con las proyecciones del Banco Central, las cuales mantienen para este 2026 un crecimiento interanual del 3.5 %, aun considerando la entrada en vigor del nuevo impuesto a los envíos desde EE. UU. Sobre este gravamen del 1.0 %, el BCRD anticipa un impacto mínimo, ya que solo afecta a los envíos en efectivo y exonera a las transferencias bancarias y digitales.

Analizando la evolución del sector externo, tras el cierre de 2025, precisa que las perspectivas del BCRD contemplan una evolución favorable de los ingresos de divisas durante 2026, como son los ingresos de turismo, inversión extranjera directa (IED) y las exportaciones, en conjunto con las remesas.

En cuanto a las remesas, se estima que se ubiquen en torno a los US$12,200 millones y que la IED supere los US$5,000 millones al terminar el año.