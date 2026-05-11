Remesas amortiguan economía en medio de crisis por el oro negro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que las remesas recibidas en el país entre enero y abril de 2026 ascendieron a US$4,079.9 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 4.1 %. Solo en abril ingresaron US$1,060.2 millones, cifra superior en US$105.7 millones respecto al mismo mes de 2025, con un aumento interanual de 11.1 %, muy por encima del 3.5 % registrado en marzo.

Este repunte se produce en medio de un entorno internacional complejo, marcado por los conflictos en Medio Oriente que han elevado los precios del petróleo y generado presiones inflacionarias. El BCRD atribuye el crecimiento principalmente a los envíos desde Estados Unidos, país que aportó el 82.5 % de los flujos formales, equivalentes a US$797.3 millones. El dinamismo del sector servicios en la economía estadounidense, reflejado en el índice PMI no manufacturero de 53.6 en abril, ha favorecido el empleo de la diáspora dominicana, pese a la desaceleración en la creación de nuevos puestos de trabajo.

España se consolidó como el segundo país emisor de remesas hacia República Dominicana, con US$59.5 millones en abril, seguido por Italia, Suiza y Haití, cada uno con alrededor del 1 % de los flujos. También se registraron aportes desde Francia, Canadá y Puerto Rico.

En cuanto a la distribución interna, el Distrito Nacional concentró el 50.9 % de las remesas recibidas en abril, seguido por Santiago con un 10 % y Santo Domingo con un 6.8 %. En conjunto, más de dos tercios de las remesas se concentran en las zonas metropolitanas.

El ingreso de divisas ha favorecido la estabilidad cambiaria. Al 30 de abril de 2026, el peso dominicano se apreció 5.3 % frente al dólar respecto a diciembre de 2025. Las reservas internacionales se ubicaron en US$15,888.9 millones, equivalentes al 11.8 % del PIB y suficientes para cubrir 5.8 meses de importaciones, superando los estándares recomendados por el FMI.

Las proyecciones del BCRD para 2026 contemplan ingresos de divisas superiores a US$48,900 millones, impulsados por turismo, remesas, exportaciones e inversión extranjera directa. El Banco Central reafirmó su compromiso de mantener la estabilidad de precios y del mercado cambiario, vigilando el entorno internacional para mitigar sus efectos en la economía dominicana.