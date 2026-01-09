Remesas crecen 10.3 %, esperan impacto leve impuesto en EEUU

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Las remesas enviadas al país registraron un crecimiento interanual de 10.3 % en 2025, al alcanzar un acumulado de US$11,866.3 millones, lo que representa un aumento de US$1,110.3 millones en comparación con 2024, según datos del Banco Central (BCRD).

Solo en el mes de diciembre se recibieron US$1,098.4 millones, un incremento de US$94.9 millones (9.5 %) respecto a diciembre de 2024, y un incremento de US$208.9 millones (23.5 %) con respecto al mes de noviembre de 2025.

El BCRD en un comunicado explicó que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80.0 % de los flujos formales del mes de diciembre, unos US$751.9 millones. Mientras de España se recibieron US$65.1 millones, un 6.9 % del total.

Por su parte, Haití contribuyó con 1.8 % del total de flujos recibidos, mientras que Suiza e Italia aportaron el 1.5 % y 1.4 % respectivamente. En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros.

Tomando en cuenta la distribución de las remesas recibidas por provincias, el Distrito Nacional recibió una proporción del 45.8 % durante diciembre, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 10.9 % y 7.5 %, respectivamente.

No impacto por impuesto

El BCRD indicó que para este año 2026 se pronostica que las remesas superen los US$12,200 millones, con un crecimiento de alrededor de 3.5 % con respecto a 2025, tomando en cuenta la entrada en vigor del impuesto del 1 % de las remesas desde Estados Unidos efectivo a partir de este mes de enero.

No obstante, el BCRD espera que este impuesto a las remesas tenga un impacto limitado sobre los flujos recibidos en RD ya que aplica a envíos en efectivo, y quedan exentos los envíos desde cuentas bancarias y plataformas digitales. En ese sentido, los dominicanos en EEUU tienen estatus migratorio mayormente legal, lo que les permite tener mayor acceso a la bancarización que otros migrantes, más alternativas distintas al efectivo.

El BCRD explicó que de acuerdo el Instituto de Políticas Migratorias de los EEUU, alrededor del 56 % de los dominicanos en ese país son ciudadanos naturalizados, los cuales, en caso de pagar el impuesto, podrían acceder al reembolso del gravamen, según lo establecido en la ley que aprobó el impuesto.