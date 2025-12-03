Que las remesas que recibe RD fluyan como un río por limpio cauce

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

El impuesto a las remesas, que entraría en vigor el 31 del presente mes, aplica para los envíos en efectivo, no para los que se hacen a través de cuentas bancarias o por la vía digital, lo que debe ser motivo suficiente para que el país monte una estrategia dirigida a impulsar los envíos por canales digitales.

La necesidad de que impulsemos esa estrategia toma más fuerza ahora, tras el anuncio hecho este viernes por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que Estados Unidos será más riguroso en la fiscalización de las remesas procedentes de su país, que en 2024 ascendieron a más de 72,000 millones de dólares.

Bessent se apoyó al hacer el anuncio en una alerta de FinCEN, en la que se advierte que aunque la vasta mayoría de las remesas desde Estados Unidos son legítimas y pueden proveer apoyo financiero esencial a familiares en el extranjero, actores malignos han usado transferencias transfronterizas de pocos dólares para facilitar o cometer financiamiento terrorista.

FinCEN pide a los negocios de envío de dinero que sean "vigilantes" para detectar y reportar "actividad sospechosa" sobre las transferencias de los inmigrantes indocumentados al citar riesgos de lavado de dinero y narcotráfico. Y recuerda que estas empresas están obligadas a reportar actividades sospechosas que involucren al menos 2,000 dólares. No hay duda de que ambos factores: el impuesto y los trámites más rigurosos, harán que el costo de remesas en efectivo sea mayor que se hicieran por la vía digital, lo que representa un buen incentivo para que la República Dominicana, que recibió en remesas más de 10,700 millones de dólares en 2024, lleve a cabo un plan para las remesas emigren del efectivo a los canales digitales, más de lo que ha ocurrido hasta ahora.

Por la importancia de las remesas para la economía dominicana, el país debiera ocupar uno de los primeros lugares entre los países de América Latina que más avanzados están en los envíos de remesas por canales digitales. Y aunque ha logrado avances, no lo está, pues los primeros lugares lo ocupan países como Brasil, México, Perú, Colombia y Chile.

Necesitamos seguir avanzando en la inclusión financiera; en penetración del uso de apps móviles y banca en línea para enviar o recibir dinero; en reducción del uso de efectivo, giros postales o métodos tradicionales, existencia de infraestructura fintech robusta (billeteras digitales, pasarelas de pago, integración bancaria), en confianza del público en métodos digitales, percibidos como seguros, rápidos y menos costosos, y en alcanzar mayor volumen de remesas internacionales digitales, en lugar de transferencias presenciales.

La lógica nos enseña que cuando el costo del envío baja y el dinero deja de chocar con piedras que encuentra en su cauce, empuja sueños sin desgastarlos.