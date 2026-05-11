Resalta crecimiento del sector motocicletas

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Directivos de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (Afamoto) afirmaron que el sector ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, con un aumento en la importación de unidades y una mayor presencia en la movilidad diaria de la población.

Al participar como invitados en el Encuentro Económico de HOY, Dario Lama, presidente; Héctor Botello, vocal y Juan Andrade, miembro de Afamoto, explicaron que, mientras entre finales de las décadas de los 2010 y 2020 se importaban entre 100,000 y 125,000 motocicletas al año, para 2026 se proyecta que la cifra alcance cerca de 200,000 unidades.

Asimismo, estiman que el parque en circulación ronda los 2.5 millones de motocicletas, aunque los registros oficiales superan los 4.0 millones.

Sobre la importación de motocicletas usadas, indicaron que su participación ha disminuido de forma importante, pasando de cerca de un 20% a un rango estimado entre 10% y 15%, impulsado por la mayor accesibilidad de unidades nuevas.

En términos económicos, subrayaron que el mercado de motocicletas es altamente dinámico, con aportes fiscales por su comercialización que alcanzan los US$92 millones, según un estudio de la firma Analytica con datos al cierre de 2024.

El gremio precisó que tanto el impacto fiscal como el tamaño del mercado podrían ser mayores en la actualidad, alcanza los US$100 millones.

Asimismo, destacaron el fuerte impacto social del sector, al señalar que más de 1.5 millones de personas se movilizan diariamente en motocicleta en el Distrito Nacional, mientras que a nivel nacional se realizan más de 2 millones de viajes diarios en motoconcho.

En cuanto al empleo, indicaron que el sector genera alrededor de 185,151 puestos de trabajo, principalmente en el uso de motocicletas como medio de transporte, donde se concentra el 84.4% de los ocupados, además del ecosistema de servicios, comercio y entregas asociado.

Los directivos agregaron que las motocicletas cumplen múltiples funciones, desde transporte público informal hasta uso personal, mensajería y delivery, consolidándose como el medio de transporte más accesible del país.